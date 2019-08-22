Нефть дешевеет - доллар и евро начали теснить рубль

Цены на нефть снижаются сегодня утром на фоне неоднозначной еженедельной статистики по запасам сырья в США и общей неопределенности в глобальной экономике, которая вызывает опасения за спрос.

Согласно статистике Минэнерго США, запасы нефти в стране за прошлую неделю уменьшились на 2,7 миллиона баррелей. Аналитики ждали меньшего сокращения. В то же время запасы бензина выросли на 312 тысяч баррелей, хотя ожидалось снижение.

Трейдеров также продолжают обеспокоить перспективы мирового спроса на нефть на фоне сохраняющейся торговой напряженности между США и Китаем, двумя крупнейшими экономиками мира. «Если неопределенность в торговле сохранится, нефтяному рынку будет трудно сбросить со счетов опасения по поводу угрозы мировому спросу», - сказал агентству «Рейтер» управляющий партнер «VM Markets» Стивен Иннес.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 65,8510 рубля. По отношению к последней сделке 21 августа доллар вырос на 10,10 копейки. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта снизилась на 41,20 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии увеличился почти на 5 копеек и составил 72,9768 рубля. К официальному курсу евро, как и доллар упал. Снижение составило 52,21 копейки.