Нефть дешевеет – рубль слабеет

Нефть дешевеет в первый день рабочей недели в рамках коррекции после удорожания «чёрного золота» 26 мая. В пятницу нефть дорожала из-за того, что статистика американской нефтегазовой сервисной компании «Baker Hughes» подтвердила затухание темпов прироста количества функционирующих буровых установок в США. По итогам завершившейся 26 мая рабочей недели их число выросло на семь, или на 0,77%, до 908 единиц. Таким образом, темп прироста числа установок снижается уже несколько недель подряд.

Сегодня ожидается, что объём торгов нефтяными контрактами будет небольшим из-за национальных праздников в Китае, Великобритании и США, пишет газета «The Wall Street Journal». Низкие обороты могут усилить волатильность.

Эксперты ожидают, что ближайшим существенным фактором, который повлияет на рынок, станет статистика Минэнерго США о запасах нефти в стране, которая будет опубликована 1 июня. «Рынок будет пребывать в неуверенности и ожидать подтверждения (ожиданий по рынку. - Ред.), перед тем как цены смогут пойти вверх», - цитирует газета неназванных аналитиков «RBC».

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на Московской бирже составил 56,7103 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта снизилась на 4,57 копейки. Однако к последней сделке 26 мая доллар подорожал на 21 копейку.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, снизился на 32 копейки и составил 63,3494 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро, как и доллар подорожал. Рост составило 20 копеек.