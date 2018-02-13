Нефть дорожает на оптимизме на мировых фондовых рынках, доллар снижается

Стоимость нефти сегодня утром уверенно растёт в рамках восстановления мировых фондовых рынков после падения на прошлой неделе, свидетельствуют данные торгов.

Оптимизм инвесторов на сырьевом рынке связан с подъемом на биржах США в понедельник. Так, основные фондовые индексы США по итогам дня прибавили 1,4–1,7% после обвала рынка на прошлой неделе. Кроме того, биржевые индексы Европы по итогам понедельника также выросли на 1-1,4%.

С постепенной стабилизацией фондовых бирж внимание участников торгов смещается к фундаментальным показателям нефтяного рынка, которыми являются спрос и предложение. На этом фоне инвесторы ждут данных от Американского института нефти (API) и министерства энергетики США по недельным запасам «чёрного золота» в стране. По прогнозам аналитиков, Минэнерго США сообщит о росте запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 9 февраля, на 2,6 миллиона баррелей после роста на 1,895 миллиона баррелей неделей ранее.

«Данные по изменению объёма запасов нефти на текущей неделе будут ключевыми для того, чтобы определить, стоит ли ждать нового снижения цен на нефть», - приводит агентство «Рейтер» слова инвестиционного аналитика «Rivkin Securities» Уильяма О'Локлина.

Сегодня в 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 57,7665 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта снизилась на 25 копеек. К последней сделке 12 февраля доллар подешевел на 6,35 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, уменьшился на 10 копеек и составил 71,1455 рубля. Однако относительно последней сделки предыдущей сессии евро подорожал на 5,55 копейки.