Нефть играет не на стороне рубля

Сегодня утром нефтяные цены восстанавливаются после резкого снижения в среду на данных об экспорте нефти ОПЕК. Днём ранее агентство «Рейтер» со ссылкой на данные «Thomson Reuters Oil Research» сообщило, что экспорт нефти стран ОПЕК в июне увеличился второй месяц подряд. Показатель составил 25,92 миллиона баррелей в день в июне, что на 450 тысяч больше по сравнению с маем и на 1,9 миллиона больше, чем год назад.

В то же время участники рынка ожидают данных статистики по запасам нефти в США, которая будет опубликована сегодня. Аналитики прогнозируют снижение запасов на 0,45%, или на 2,283 миллиона баррелей, до 506,917 миллиона баррелей. На прошлой неделе Минэнерго страны сообщило о неожиданном росте запасов нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 23 июня, на 0,1 миллиона баррелей, или на менее чем 0,1% - до 509,2 миллиона баррелей.

Согласно отчёту Американского института нефти (API), запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 30 июня, снизились на 5,8 миллиона баррелей, до 503,7 миллиона баррелей. Данная статистика также поддержала рост нефтяных цен, отмечает агентство.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 60,0607 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта выросла на 48,50 копейки. К последней сделке 65 июля доллар подорожал на 7,82 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, увеличился на 44,41 копейки и составил 68,1195 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро поднялся на 5,45 копейки.