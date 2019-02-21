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Мурманская область. Арктика21.02.19 10:31

Нефть поддерживает рубль на плаву

Нефть дорожает сегодня утром, торгуясь в районе максимумов с осени 2018 года на фоне сокращения добычи ОПЕК и санкций США против Ирана и Венесуэлы, свидетельствуют данные торгов. Поддержку ценам на нефть продолжает оказывать ослабление опасений переизбытка сырья на рынке на фоне сокращения добычи странами ОПЕК и санкций США против Ирана и Венесуэлы.

Участники торгов также обратили внимание на заявления министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, который высказал мнение, что мировой рынок нефти сбалансируется к апрелю. По словам аль-Фалиха, ОПЕК+ стремится приблизить объем мировых запасов нефти к среднему показателю за пятилетний период. При этом саудовский министр надеется, что проблемы Ирана и Венесуэлы не приведут к дефициту предложения нефти на мировом рынке.

«Хотя недостатка в сырье нет, но наблюдается растущий недостаток доступа к нему», — полагают аналитики банка «Barclays», мнение которых приводит агентство «Рейтер».

Определенное влияние на настроения инвесторов оказывает статистика Американского института нефти (API), который сообщил о росте запасов сырья в США за неделю, завершившуюся 15 февраля, на 1,26 миллиона баррелей после снижения на 998 тысяч баррелей неделей ранее. Теперь рынок ждет официальных данных по запасам от министерства энергетики США, которые будут опубликованы позднее в четверг. Аналитики прогнозируют рост запасов на 3,08 миллиона баррелей после увеличения на 3,633 миллиона баррелей неделей ранее.

В 10.05 мск курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 65,6577 рубля. По отношению к последней сделке 20 февраля доллар подрос на 2,52 копейки. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела почти на 20 копеек.

Курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии снизился на 8,73 копейки и составил 74,3777 рубля. К официальному курсу евро упал на 30,39 копейки.

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