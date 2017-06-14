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Мурманская область. Арктика14.06.17 10:32

Нефть подыгрывает рублю

Цена нефти снижается сегодня утром, так как  инвесторы отыгрывают данные Американского института нефти о росте запасов «чёрного золота» в США, свидетельствуют данные торгов. Согласно отчёту API, запасы нефти в США за неделю по 9 июня неожиданно выросли на 2,75 миллиона баррелей, до 511,4 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали снижения запасов на 2,7 миллиона.

В то же время поддерживают снижение нефтяных цен данные июньского доклада ОПЕК о росте добычи нефти стран организации на 336,1 тысячи баррелей в день по сравнению с апрелем - до 32,139 миллиона баррелей в сутки. «Прогнозы по поводу (цен. - Ред.) на нефть зависят от эффективности сокращения добычи ОПЕК и увеличения запасов в США», - приводит агентство «Рейтер» слова аналитика «Rivkin Securities» Уильяма О'Локлина.

Теперь участники рынка ожидают публикации данных Минэнерго США по запасам «чёрного золота» в стране. По прогнозу аналитиков, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 9 июня, снизились на 2,995 миллиона баррелей, или на 0,58% - до 510,205 миллиона баррелей.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на Московской бирже составил 56,9586 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта выросла на 4,90 копейки. Однако к последней сделке 13 июня доллар подешевел на 2,14 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, увеличился на 12,79 копейки и составил 63,9008 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подрос на 1,58 копейки.

 

 

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