Нефть пошла на снижение, доллар - на повышение

Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются, нефть марки Brent теряет в цене 1,7% на фоне ожидания увеличения добычи сырья после достигнутых в субботу договоренностей странами ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

Аналитики банка «Barclays», которых цитирует агентство «Рейтер», предполагают, что обязательства стран ОПЕК и России в итоге приведут рынок от дефицита предложения на рынке в 200 тысяч баррелей в сутки во втором полугодии 2018 года к переизбытку на 200 тысяч баррелей в сутки.

Удешевление нефти в понедельник также связано с коррекцией после сильного роста 22 июня , достигавшего 5%, поскольку инвесторы отыгрывали надежды на то, что повышение добычи нефти ОПЕК+ будет не таким высоким, как ожидали некоторые эксперты.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 63,159 рубля. По отношению к последней сделке22 июня доллар вырос на 26,4 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 8,06 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии вырос на 18,65 копейки и составил 73,4865 рубля. Однако к официальному курсу евро снизился на 23,82 копейки.