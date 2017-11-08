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Мурманская область. Арктика08.11.17 10:44

Нефть продолжает дешеветь, доллар и евро собираются расти

Цены на нефть демонстрируют негативную динамику в среду утром в продолжение коррекции, начатой днём ранее, после того, как 6 ноября стоимость «чёрного золота» обновила максимальные отметки с 2015 года на фоне новостей из Саудовской Аравии, следует из данных торгов.

«Трейдеры сделали шаг назад, чтобы оценить влияние со стороны увеличения геополитических рисков», - приводит агентство «Рейтер» мнение аналитиков банка «ANZ».

Накануне стоимость марки Brent преодолела отметку в 64 доллара за баррель, а цена на нефть марки WTI превысила 57 долларов: это произошло впервые с лета 2015 года. Рост цен на нефть в понедельник ряд экспертов связали с задержанием членов королевской семьи, министров и бизнесменов в Саудовской Аравии. В воскресенье Высший комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии распорядился задержать около 40 влиятельных лиц, в число которых вошли члены королевской семьи, бывшие министры, военные и предприниматели.

Также участники торгов не оставили без внимания данные Американского института нефти, который  сообщил в ночь на среду о снижении запасов нефти в США за минувшую неделю на 1,56 миллиона баррелей, хотя аналитики ждали снижения показателя на 2,7 миллиона баррелей. Неделей ранее показатель сократился на 5,1 миллиона баррелей.

В 10.01 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 59,3839 рубля.

По отношению к официальному курсу американская валюта подскочила на 93 копейки. К последней сделке во вторник доллар подрос на 3 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, взлетел на рубль и составил 68,7728 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро почти не изменился.

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