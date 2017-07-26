Нефть пытается удержать рубль

Мировые цены на нефть продолжают расти сегодня утром, инвесторы отыгрывают данные Американского института нефти (API) о запасах этого сырья, а также ожидают публикацию тех же данных за неделю от Минэнерго страны, которая будет опубликована позднее в среду, свидетельствуют данные торгов.

Согласно отчёту «API», запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 21 июля, сократились на 10,23 миллиона баррелей, до 480,37 миллиона. Запасы бензина при этом выросли на 1,903 миллиона баррелей, дистиллятов - уменьшились на 111 тысяч баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) снизились на 2,568 миллиона баррелей, также сообщила API.

Аналитики прогнозируют, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 21 июля, снизились на 0,61%, или на 2,98 миллиона баррелей, до 487,62 миллиона баррелей.

Поддерживают настроения трейдеров и сообщения о том, что Нигерия согласилась ограничить добычу нефти на уровне 1,8 миллиона баррелей в сутки, если его достигнет. Об этом ещё в понедельник сообщило агентство «Блумберг» со ссылкой на министра нефти и газа Омана Мухаммеда Хамада аль-Румхи. Кроме того, намерение Саудовской Аравии поддержать продление соглашения о сокращении добычи нефти минимум до второго квартала 2018 года, о чем сообщил министр энергетики страны? Халид аль-Фалих, также способствует удорожанию нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 59,8673 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта выросла на 5 копеек. Однако к последней сделке 25 июля доллар почти не изменился.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, снизился на 7 копеек и составил 69,6293 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро уменьшился на 10 копеек.