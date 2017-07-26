РАМКИ ЗАКОНА: Дело о взятке высокопоставленному сотруднику в полиции закрыто, как и предполагало «Арктик-ТВ» ещё 2014 годуМурманск готовится к подрыву авиабомбы в Семёновском озере
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика26.07.17 10:34

Нефть пытается удержать рубль

Мировые цены на нефть продолжают расти сегодня утром, инвесторы отыгрывают данные Американского института нефти (API) о запасах этого сырья, а также ожидают публикацию тех же данных за неделю от Минэнерго страны, которая будет опубликована позднее в среду, свидетельствуют данные торгов.

Согласно отчёту «API», запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 21 июля, сократились на 10,23 миллиона баррелей, до 480,37 миллиона. Запасы бензина при этом выросли на 1,903 миллиона баррелей, дистиллятов - уменьшились на 111 тысяч баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) снизились на 2,568 миллиона баррелей, также сообщила API.

Аналитики прогнозируют, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 21 июля, снизились на 0,61%, или на 2,98 миллиона баррелей, до 487,62 миллиона баррелей.

Поддерживают настроения трейдеров и сообщения о том, что Нигерия согласилась ограничить добычу нефти на уровне 1,8 миллиона баррелей в сутки, если его достигнет. Об этом ещё в понедельник сообщило агентство «Блумберг» со ссылкой на министра нефти и газа Омана Мухаммеда Хамада аль-Румхи. Кроме того, намерение Саудовской Аравии поддержать продление соглашения о сокращении добычи нефти минимум до второго квартала 2018 года, о чем сообщил министр энергетики страны? Халид аль-Фалих, также способствует удорожанию нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах  составил 59,8673 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта выросла на 5 копеек. Однако к последней сделке 25 июля  доллар почти не изменился.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, снизился на 7 копеек и составил 69,6293 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро уменьшился на 10 копеек.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПроизводительность труда в России отстает на 27% от среднемировых показателей
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееБазар в соцсетях хотят зачистить перед выборами президента России
-Слово не воробей...Хорошо бы поучиться у североамериканских индейцев
-Нам интересно Ваше мнение
17.07.17: Как сообщают российские СМИ, в Минздраве обсуждают идею запрета продажи алкоголя в выходные дни. Как вы к этому относитесь?Проголосовало: 448 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Последние комментарии

Нина
26.07.17 13:05
Слава Богу! Конец войне!!!
Комментарий к новости:Мурманск избавился от наследия Великой Отечественной войны, которое обнаружили в любимой горожанами зоне отдыха
Zviygincew
26.07.17 12:59
Один мой хороший знакомый журналист говорил, что самое страшное в мире - это голодный журналист! По-моему, сегодня очень многие писаки голодают и озлобленными глазами смотрят на мир.
Комментарий к новости:Журналисты просят компетентные органы присмотреться к деятельности «рыбного олигарха» Виталия Орлова
Константин
26.07.17 09:24
Стукачество и продажность в среде журналистов стали нормой. Печально.
Комментарий к новости:Журналисты просят компетентные органы присмотреться к деятельности «рыбного олигарха» Виталия Орлова
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире16:30Новости. Информационная программа.17:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)17:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиРаботающие пенсионеры за прошедший год заработали три балла для повышения своей пенсии с 1 августа-PRO ВалютуКурс доллара подрос на 9 копеек, а евро снизился почти на 2 копейки-PRO ЭнергетикуБолее 5,5 млрд кВтч электроэнергии передано по сетям Колэнерго в первом полугодии 2017 года-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 26 июля-PRO Нефть и газСПБУ «Амазон» не нашлось работы в Арктике, или Почему ООО «Газпром геологоразведка» приглашает специалистов из Китая?-PRO ЗаконыБазар в соцсетях хотят зачистить перед выборами президента России
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения
Яндекс.Метрика