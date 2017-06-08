Нефть торгуется вблизи низких уровней – валюта проявляет слабые колебания

Мировые цены на нефть сегодня утром растут на данных Минэнерго США о снижении добычи «чёрного золота» в США, свидетельствуют данные торгов.

Цены растут, поскольку инвесторы отыгрывают данные Минэнерго США о добыче «чёрного золота» в стране. Так, по данным ведомства, добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 2 июня, снизилась на 0,25%, или на 24 тысячи баррелей в сутки, до 9,318 миллиона баррелей в сутки. При этом запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) снизились на 1,4 миллиона баррелей, составив 63,4 миллиона баррелей.

Однако в ходе торгов днём ранее нефть дешевела на 5%, поскольку трейдеры реагировали на данные о неожиданном росте ее запасов в США. Согласно данным министерства, коммерческие запасы нефти в стране за неделю увеличились на 3,3 миллиона баррелей, или на 0,6% - до 513,2 миллиона баррелей. Аналитики, напротив, полагали, что запасы снизились на 3,464 миллиона баррелей, или на 0,67% - до 506,436 миллиона баррелей.

По мнению аналитика «OptionsXpress» в Сиднее Бена Ле Бруна, которое приводит агентство «Рейтер», на текущий момент нефть торгуется вблизи низких уровней. В то же время, ситуация осложняется тем, что впереди важные политические и экономические события, которые также могут оказать влияние на ход торгов, отметил он.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на Московской бирже составил 57,0758 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта снизилась на 48,80 копейки. К последней сделке 7 июня доллар почти не изменился.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, упал на полрубля и составил 64,2183 рубля. Однако относительно последней сделки предыдущей сессии евро вырос на 12 копеек.