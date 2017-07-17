Нефть ведёт рубль на коротком поводке

Мировые цены на нефть растут сегодня утром на оптимизме инвесторов, вызванном рядом факторов, среди которых данные о числе действующих буровых установок в США, а также статистика запасов нефти в стране и прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА) о спросе на сырье, свидетельствуют данные торгов.

«Значительное снижение нефтяных запасов в США на прошлой неделе поддержали комментарии МЭА о том, что спрос (на нефть. - Ред.) растёт сильнее по сравнению с изначальной оценкой. Непрекращающееся увеличение числа действующих буровых установок в США также приостановилось», - цитирует агентство «Рейтер» аналитиков банка «ANZ».

14 июля американская нефтесервисная компания «Baker Hughes» сообщила, что по итогам завершившейся 14 июля рабочей недели число буровых установок в США сохранилось на отметке в 952 единицы. В годовом выражении число буровых выросло на 505 штук, или в 2,2 раза. Число нефтяных буровых установок выросло на две штуки, или на 0,26%, до 765 единиц. При этом количество газодобывающих установок снизилось на две, или на 1,06%, до 187 единиц.

Кроме того, на прошлой неделе МЭА улучшило прогноз по спросу на нефть в 2017 году - на 160 тысяч баррелей в день, до 98 миллионов баррелей. При этом рост показателя по сравнению с 2016 годом составит 1,4 миллиона баррелей в день. Спрос на нефть в 2018 году, по прогнозу, вырастет на 1,4 миллиона баррелей в день, до 99,4 миллиона баррелей. Ускоренный рост показателя стран вне Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) скомпенсирует возможное его снижение со стороны стран ОЭСР.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 59,1013 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта упала на 78 копеек. Однако к последней сделке 14 июля доллар подрос на 1,13 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, снизился на 63,60 копейки и составил 67,7237 рубля. Относительно последней сделки вчерашней сессии евро, как и доллар, незначительно вырос. Рост составил 2,63 копейки.