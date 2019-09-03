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Мурманская область. Арктика03.09.19 09:30

Нефтеналивной танкер «Совкомфлота» первым в мире преодолел Севморпуть, используя СПГ-топливо

Крупнотоннажный танкер компании «Совкомфлот» «Проспект Королёва» успешно завершил переход по трассам Северного морского пути (СМП). Как указано в сообщении пресс-службы компании, впервые в истории судоходства крупнотоннажный нефтеналивной танкер целиком преодолел трассу СМП, используя на всем её протяжении экологически более чистое газомоторное (СПГ) топливо.

Продолжительность перехода от мыса Желания до мыса Дежнёва составила 7,25 суток вместо запланированных восьми. Судно преодолело дистанцию в 2118 морских миль, средняя скорость составила 12,2 узла.

«Благоприятная ледовая обстановка и погода на всем протяжении трассы Севморпути позволили судну преодолеть её без ледокольного сопровождения. Своевременное прогнозирование позволило судну избежать встречи с крупными айсбергами в пролив Вилькицкого и обойти скопление льда в проливе Лонга, проложив новый маршрут севернее острова Врангеля. Полагаем, что этот новый маршрут, как и «маршрут Тихонова» будет востребован при организации коммерческих рейсов танкеров-газовозов в восточном направлении», – сказал капитан танкера Олег Шишкин.

Переход под СМП танкер выполнил в рамках коммерческого рейс по доставке партии сырой нефти из порта Мурманск в КНР.

 

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