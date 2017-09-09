Нефтяное пятно обнаружено на поверхности Кольского залива в районе Колы

В прокуратуру Кольского района поступила информация о наличии на поверхности Кольского залива в районе дома № 10 по Привокзальной улице в Коле нефтяной плёнки.

В ходе выездной проверки, организованной прокуратурой, установлено, что в районе этого дома были сброшены жидкие нефтепродукты, в результате чего на поверхности водного объекта образовалось нефтяное пятно, которое в период отлива сместилось в сторону Мурманска.

Осмотр территории, с которой предположительно сброшены жидкие материалы нефтепродуктов, показал, что на расстоянии 8 метров от уреза воды в границах береговой полосы, в грунте, на глубине 2 метров , размещена металлическая труба, которая прикрыта металлическим листом. От заглубленной металлической трубы до уреза воды шириной в 1 метр грунт загрязнен материалами нефтепродуктов. В районе сброса присутствует резкий запах, береговая полоса залива (грунт, зеленые насаждения) на протяжении 100 метров загрязнена материалами нефтепродуктов. Визуально установлено наличие на водном объекте нефтяной плёнки на площади 360 кв. метров .

Для решения вопроса о возбуждении в отношении виновных лиц уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст.250 УК РФ (загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных вод, источников питьевого водоснабжения либо иное изменение их природных свойств, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству), материалы проверки направлены прокурором района начальнику ОМВД России по Кольскому району.