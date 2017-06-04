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Мурманская область. Арктика04.06.17 11:49

Нефтяное пятно в Баренцевом море было сообща ликвидировано во время международных учений «Баренц 2017»

В конце мая на акватории Баренцева моря в районе Варангер фьорд (Норвегия) было проведено российско-норвежское международное учение «Баренц 2017» по поиску и спасанию людей, терпящих бедствие на море, и ликвидации разлива нефтепродуктов. В учении «Баренц 2017» приняли участие: МСКЦ Мурманск; Северный филиал ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота» со спасательным водолазным катером «Водолаз Печкуров»; ФГБУ «Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ» Росрыболовства с морским спасательным буксиром «Мурманрыба»; Северный Флот с морским спасательным буксиром «Николай Чикер»; вертолёт КА-27 ПС и самолет ИЛ-38 авиации Северного флота; первая дивизия ПВО РФ; ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» Российской Федерации; Пограничное управление ФСБ по Северо-западному арктическому району; корабль береговой охраны «Заполярье»; Радиоцентр Мурманского тралового флота; ФГБУ «Мурманское УГМС» - с российской стороны.

Объединённый спасательно-координационный центр Северной Норвегии; Норвежская береговая администрация – суда: «RS Readar Von koss», «RS Gjert», «Wilhemsen, Strilborg»; авиация ЛАРН – «Surveillance plane»; Береговая радиостанция – «Вардё-радио»; Служба управления движения судов – «VTS Вардё»; Норвежская береговая охрана с кораблем «Harstad, Farm» поисково-спасательный вертолёт Норвегии – «Sea King»; самолёт «P3C Orion» - с норвежской стороны.

Основная цель учений - отработка российской и норвежской сторонами взаимодействия поисково-спасательных служб двух государств. По легенде на танкере «Баренц» в машинном отделении произошёл взрыв, пожар быстро распространяется по судну, экипаж не может потушить пожар своими силами передаёт сигнал SOS и покидает судно. После разведки с воздуха и обследования района аварии кораблями и судами задача по поиску была решена, все 24 члена экипажа танкера найдены и подняты из воды кораблями, судами и вертолётами. Учебная ситуация полностью повторяет реальные события.

В ликвидации разлива нефтепродуктов приняли участие мбс «Николай Чикер» Северного флота, имеющий на борту средства для ликвидации разлива нефтепродуктов, специализированный катер «Водолаз Печкуров» Северного филиала ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота», самолёт «Surveillance plane» и суда Норвежской береговой администрации «RS Readar Von koss», «RS Gjert Wilhemsen», «Strilborg».

Информация по нефтяному пятну с норвежского самолёта была передана в Мурманское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ФГБУ «Мурманское УГМС»), специалисты которого применили программу по определению состава и прогнозированию движения нефтяного пятна с учётом гидрометеоусловий в районе. По легенде, за бортом оказалось 3480 метров кубических нефтяной смеси. 12.15 UTC корабли и суда построили ордеры по сбору нефтепродуктов и начали сбор нефти. К 16 часам UTC нефтяное пятно было ликвидировано.

Цели и задачи, поставленные на международное учение, полностью выполнены.

Следующими учениями «Баренц-2018» будет руководить норвежская сторона. Напомним, учение было организовано российской стороной в рамках реализации Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Королевства Норвегии о сотрудничестве при поиске пропавших без вести и спасании терпящих бедствие людей на Баренцевом море от 4 октября 1995 года. Учения «Баренц» проводятся ежегодно.

 

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