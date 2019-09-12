Закрывается движение всех видов транспорта по мостовому переходу через канал Княжегубской ГЭСВ связи с закрытием моста через реку Тулома в городе Коле изменён маршрут межмуниципальных пассажирских автобусов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика12.09.19 10:29

Нефтяные цены толкают рубль к росту

Нефтяные цены сегодня утром восстанавливаются после существенного падения днём ранее. Рынок ждёт итогов заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который пройдёт сегодня в Абу-Даби.

Накануне давление на рынок оказала новость о том, что президент США Дональд Трамп считал возможным обсуждение вопроса о смягчении санкций в отношении Ирана. Это увеличивает вероятность возвращения иранской нефти на мировой рынок, что означает рост поставок на фоне замедления темпов глобальной экономики, которое приводит к сокращению спроса, отмечают аналитики.

Мировое потребление нефти в 2019 году вырастет на 1,02 млн баррелей нефти в сутки по сравнению с 2018 годом - до 99,84 млн б/с, сообщила ОПЕК в среду в ежемесячном отчете. Таким образом, оценка роста потребления понижена примерно на 80 тысяч б/с по сравнению с прогнозом, сделанным месяц назад, в основном из-за более слабого, чем ожидалось, спроса ряда стран в первом полугодии текущего года.

Позитивной новостью стало сообщение о сокращении товарных запасов нефти в США по итогам четвертой недели подряд, отмечает «MarketWatch».

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 65,3417 рубля. По отношению к последней сделке 11 сентября доллар потерял 15,83 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 9,04 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился на 12,61 копейки  и составил 71,9614 рубля. К официальному курсу евро упал на 26,26 копейки.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаКажется, дальше некуда терзать природу, или Кто уничтожает китов в Баренцевом море
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееЦВЕТ ВЛАСТИ: Шесть кандидатов, но скучно и предсказуемо
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Марина
09.09.19 12:51
Добрый день. Обнаружила в купленной вторичной квартире трубу отопления, которую прежние хозяева изолировали лентой, видимо чтобы не протекала. Вызвала мастера с УК, он сказал что нужно менять радиатор
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Давид Осипович Вернер
08.09.19 18:36
Ранее этот проект назывался "Изба-читальня", теперь "модельная библиотека"... А какие ещё бывают библиотеки?
Комментарий к новости:В Мурманске открылась первая в России модельная библиотека, созданная в рамках нацпроекта «Культура»
Давид Осипович Вернер
05.09.19 12:39
Какие у нас депутаты! Перед выборами в отчёте из графы "НЕ ВЫПОЛНЕНО" перенести всё в графу "ВЫПОЛНИМ" в тему "Народное голосование - решать Вам"... А что они делали все 5 лет? И так по всем СМИ целое
Комментарий к новости:У храма всех Святых на улице Скальной появится новый сквер
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире13:45«Сад и огород». Авторская программа о садоводстве (12+)14:00Мультфильмы (0+)14:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиВ магазинах Мурманской области отмечается рост цен на пшеничную муку, куриные яйца-PRO ВалютуНефтяные цены толкают рубль к росту-PRO ЭнергетикуНадёжность работы электросетевого хозяйства региона поставлена под сомнение-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 12 сентября-PRO Нефть и газПри значительном росте грузопотока по СМП, важнейшее значение приобретает человеческий фактор - состоялось первое рабочее заседание Общественного совета СМП-PRO ЗаконыМинюст России не даст россиянам-должникам полностью остаться без средств к существованию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
12.09.19: Минюст предлагает разрешить приставам заходить в квартиры для надзора за перепланировкой. Законопроект разрабатывается по поручению правительства РФ. Ожидается, что поправки начнут действовать с января 2020 года. Как Вы относитесь к таким нововведениям?Проголосовало: 30 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика