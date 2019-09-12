Нефтяные цены толкают рубль к росту

Нефтяные цены сегодня утром восстанавливаются после существенного падения днём ранее. Рынок ждёт итогов заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который пройдёт сегодня в Абу-Даби.

Накануне давление на рынок оказала новость о том, что президент США Дональд Трамп считал возможным обсуждение вопроса о смягчении санкций в отношении Ирана. Это увеличивает вероятность возвращения иранской нефти на мировой рынок, что означает рост поставок на фоне замедления темпов глобальной экономики, которое приводит к сокращению спроса, отмечают аналитики.

Мировое потребление нефти в 2019 году вырастет на 1,02 млн баррелей нефти в сутки по сравнению с 2018 годом - до 99,84 млн б/с, сообщила ОПЕК в среду в ежемесячном отчете. Таким образом, оценка роста потребления понижена примерно на 80 тысяч б/с по сравнению с прогнозом, сделанным месяц назад, в основном из-за более слабого, чем ожидалось, спроса ряда стран в первом полугодии текущего года.

Позитивной новостью стало сообщение о сокращении товарных запасов нефти в США по итогам четвертой недели подряд, отмечает «MarketWatch».

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 65,3417 рубля. По отношению к последней сделке 11 сентября доллар потерял 15,83 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 9,04 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» снизился на 12,61 копейки и составил 71,9614 рубля. К официальному курсу евро упал на 26,26 копейки.