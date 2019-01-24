«Неграфика-графика» - выставка работ Андрея Ветрогонского

25 января в отделе Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» состоится торжественное открытие выставки «Неграфика - графика» в присутствии автора.

Андрей Владимирович Ветрогонский родился 1 апреля 1956 в Ленинграде. Его отец известный график, Народный художник РСФСР — Владимир Александрович Ветрогонский. Андрей Ветрогонский – младший из трёх сыновей Владимира Ветрогонского. В 70-х годах двадцатого века учился в средней художественной школе им. Б.В. Иогансона. В 1981 году окончил Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина, мастерскую станковой графики - профессора Владимира Александровича.

Выставка показывает творческий потенциал династии графиков ленинградской школы.

В экспозиции будет представлено более 30 работ автора.

Выставка будет работать до 17 марта.