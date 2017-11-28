Мурманская область. Арктика28.11.17 10:00
Некогда хворать: ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Мурманской области стабильная
По данным оперативного еженедельного мониторинга Управления Роспотребнадзора по Мурманской области заболеваемость гриппом и ОРВИ на подведомственных территориях стабильная, превышений рассчитанных эпидемических порогов не зарегистрировано.
Результаты вирусологического мониторинга подтверждают циркуляцию вирусов негриппозной природы, которые определяют заболеваемость ОРВИ на территории региона.
Эпидемиологическая ситуация позволяет продолжить иммунизацию населения против гриппа. По состоянию на 24 ноября вакцинацией против гриппа охвачено 41,05% населения области.
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Последние комментарии
Сергей
28.11.17 10:18
Здесь и правда не оговорена ответственность за счётчик, его состояние и передачу показаний. И в целом не понятно, почему именно снабжающие организации должны ставить счётчики, они до сих пор отвечали
Комментарий к новости:Россиян хотят освободить от обязанности устанавливать счётчики за свой счёт
Семен
27.11.17 22:06
Надо во всех дворах елками закрыть развалины-дома. Пусть радуется заботе о себе каждый мурманчанин.
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sosed51
27.11.17 11:18
и они проголосуют за Путина!
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