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Мурманская область. Арктика28.11.17 10:00

Некогда хворать: ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Мурманской области стабильная

По данным оперативного еженедельного мониторинга Управления Роспотребнадзора по Мурманской области заболеваемость гриппом и ОРВИ на подведомственных территориях стабильная, превышений рассчитанных эпидемических порогов не зарегистрировано.

Результаты вирусологического мониторинга подтверждают циркуляцию вирусов негриппозной природы, которые определяют заболеваемость ОРВИ на территории региона.

Эпидемиологическая ситуация позволяет продолжить иммунизацию населения против гриппа. По состоянию на 24 ноября  вакцинацией против гриппа охвачено 41,05% населения области.

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