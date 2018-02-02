Некоммерческим организациям – инициаторам проектов в сфере развития предпринимательства надо поторопиться

В Мурманской области начинается приёма заявок на конкурс предоставления финансовой поддержки некоммерческим организациям – инициаторам проектов в сфере развития предпринимательства.

Как сообщает региональное Министерство развития промышленности и предпринимательства, приём конкурсных заявок осуществляется: с 1 февраля по 29 марта. Заседание комиссии по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства Мурманской области по рассмотрению конкурсных заявок состоится 13 апреля.

Условия участия в конкурсе определены Порядком предоставления финансовой поддержки некоммерческим организациям – инициаторам проектов в сфере развития предпринимательства, утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 06.06.2014 № 294-ПП.