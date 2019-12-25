Некоммерческое дачное партнёрство «Кильдинское» нарушило требования лесного законодательства

Партнёрство арендует лесной участок общей площадью 19,1 га , расположенный в Кольском районе для осуществления рекреационной деятельности. В ходе обследования указанного лесного участка прокуратурой установлено, что НДП «Кильдинское» в нарушение требований лесного законодательства в отсутствие проекта освоения лесов, получившего положительное заключение государственной экспертизы, частично изменило рельеф участка с использованием гравия, песчано-гравийной смеси и тротуарной плитки.

В нарушение ст. 11 Лесного кодекса РФ членами партнерства на участке возведены ограждения, препятствующие свободному доступу граждан в леса. Лесная подстилка на указанном лесном участке повреждена в результате размещения колодцев и септиков, грядок и парников, каменной лестницы, бетонных оснований ограждений и бетонных парапетов, что лесным законодательством прямо запрещено.

Также при проведении проверки установлен факт отсутствия полного комплекта противопожарного инвентаря на территории арендуемого партнерством лесном участке.

По указанным фактам в отношении должностного лица партнерства возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 8.26, ч. 1 ст. 8.32 КоАП РФ, которые направлены для рассмотрения в Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области.

Административным органом принято решение о наличии в действиях председателя правления НДП «Кильдинское» указанных административных правонарушений.

В целях устранения выявленных нарушений природоохранной прокуратурой в суд направлено исковое заявление об обязании НДП «Кильдинское» освободить арендуемый участок от незаконно возведенных сооружений и объектов, разработать проект освоения лесов и получить на него положительное заключение экспертизы, а также восстановить поврежденную в результате незаконных действий лесную подстилку.

Решением Кольского районного суда Мурманской области от 04.12.2019 исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объёме.

В настоящее время судебное решение в законную силу не вступило.