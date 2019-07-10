Некоторые АЗС Мурманской области начинают подымать цены на топливо
Специалисты УФАС России по Мурманской области с 1 по 7 июля текущего года провели очередной мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Сёркл Кей Россия», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».
За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области - ПАО «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:
|
АИ-92
|
43,15 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
45,90 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/зим
|
48,25 руб.
|
изменений не зафиксировано
У другого крупного нефтетрейдера нашего региона - ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились следующим образом:
|
АИ-92
|
44,58 руб.
|
увеличение на 10 коп.
|
АИ-95
|
48,09 руб.
|
увеличение на 10 коп.
|
Дт/зим
|
50,30 руб.
|
увеличение на 10 коп.
У независимого продавца - ООО «Сёркл Кей Россия» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом:
|
АИ-92
|
в среднем 43,15 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
в среднем 46,15 руб.
|
увеличение на 20 коп.
|
Дт/зим
|
в среднем 49,25 руб.
|
изменений не зафиксировано
У независимого продавца - ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:
|
АИ-92
|
в среднем 43,15 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
в среднем 45,90 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/зим
|
в среднем 49,40 руб.
|
изменений не зафиксировано
У независимого продавца - ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:
|
АИ-92
|
43,89 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
47,05 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/зим
|
49,45 руб.
|
изменений не зафиксировано
У независимого продавца - ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:
|
АИ-92
|
43,10 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
45,85 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/зим
|
49,20 руб.
|
изменений не зафиксировано
У независимого продавца - ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились следующим образом:
|
АИ-92
|
43,10 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
46,10 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/зим
|
50,20 руб.
|
изменений не зафиксировано
За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» изменились следующим образом: АИ-92 - 54000 руб./т (изменений не зафиксировано); АИ-95 — 56300 руб./т (изменений не зафиксировано); Дт/зим - 55400 руб/т (снижение на 200 руб./т).
У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты не изменились: АИ-92 — 55803 руб./т (изменений не зафиксировано); АИ-95 - 60217 руб./т (изменений не зафиксировано); Дт/зим —55871 руб./т (изменений не зафиксировано).