Некоторые коммерческие организации нарушают Трудовой кодекс при оплате труда работников

Прокуратурой Октябрьского административного округа г.Мурманска в ходе осуществления надзорной деятельности выявлен ряд нарушений, допускаемых коммерческими организациями при оплате труда работников. Проверками установлены факты выплаты заработной платы 1 раз в месяц, что прямо противоречит статье 136 Трудового кодекса Российской Федерации, предусматривающей выплату заработной платы не реже чем каждые полмесяца, а также нарушение сроков выплаты заработной платы.

Кроме того, при выплате заработной платы работники не всегда извещаются о её составных частях, конкретные сроки выплаты заработной платы организациями не устанавливаются, что способствует нарушению прав работников на выплату заработной платы своевременно и в полном объеме.

По результатам проверок прокуратурой округа возбуждено 2 дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ и 3 дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 5.27 КоАП РФ.

Материалы проверок направлены в Государственную инспекцию труда для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

По результатам рассмотрения внесенных прокуратурой округа руководителям организаций представлений в настоящее время принимаются меры к устранению выявленных нарушений и их недопущению впредь.