Некоторые пенсионеры получат пенсию раньше, чем обычно

В связи с празднованием 12 июня Дня России, выплата пенсий через отделения почтовой связи, приходящаяся на это число, будет осуществлена раньше – 10 июня.

С 13 июня доставка пенсий будет осуществляться в обычном режиме по установленному графику.

Гражданам, получающим пенсию через кредитные организации, средства будут зачислены на счет в обычные сроки, сообщает ПФР.