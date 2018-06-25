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Мурманская область. Арктика25.06.18 09:42

Некоторые предприятия Мурманска нарушают закон об охране воздуха

Мурманской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства Российской Федерации об охране атмосферного воздуха, во время которой было установлено, что в нарушение ч. 1 ст. 11, ч. 1 ст. 22, ч. 1 ст. 30 федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96-ФЗ (закон об охране воздуха) шесть предприятий не провели инвентаризацию стационарных источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

Природоохранной прокуратурой за несоблюдение экологических требований в отношении шести должностных лиц предприятий возбуждены дела об административных правонарушениях ст. 8.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).

По результатам рассмотрения административных дел виновные должностные лица ООО «Элвис-Авто», ЗАО «Звента», АО «Электротранспорт», ОАО «Оленегорский механический завод» привлечены к административной ответственности по ст. 8.1 КоАП РФ. Административные дела в отношении должностных лиц ММБУ «Управление дорожного хозяйства» и ООО «Экопром» находятся в стадии рассмотрения.

Также проведённой проверкой установлено, что в нарушение ст. 12, ч. 1 ст. 14 Закона об охране воздуха ММБУ «Управление дорожного хозяйства» осуществляется выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в отсутствие специального разрешения.

Природоохранной прокуратурой за выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него без специального разрешения в отношении должностного лица ММБУ «Управление дорожного хозяйства» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.21 КоАП РФ. Административное дело направлено для рассмотрения в Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области.

Кроме того, в целях устранения выявленных нарушений руководителям ООО «Элвис-Авто», АО «Электротранспорт», ОАО «Оленегорский механический завод», ООО «Экопром» внесены представления. Также Директору ЗАО «Звента» объявлено предостережение о недопустимости нарушений законодательства РФ об охране атмосферного воздуха.

По итогам проверки природоохранной прокуратурой подготовлено исковое заявление об обязании ММБУ «Управление дорожного хозяйства» получить разрешение на выброс вредных веществ в атмосферный воздух.

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