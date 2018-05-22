Некоторые работники ГОУП «Оленегорскводоканал» получали заработную плату в размере, ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом

Прокуратурой г.Оленегорска проведена проверка исполнения законодательства в деятельности Государственного областного унитарного предприятия «Оленегорскводоканал» в части соблюдения требований законодательства при установлении и выплате заработной платы работникам.

Установлено, что отдельные работники ГОУП «Оленегорскводоканал» получали заработную плату в размере, ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом.

Прокуратурой города в адрес руководителя организации внесено представление об устранении нарушений, в котором поставлен вопрос о перерасчете работникам предприятия заработной платы.

Также в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (установление заработной платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством), которое для рассмотрения направлено в Государственную инспекцию труда Мурманской области.