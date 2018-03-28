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Мурманская область. Арктика28.03.18 17:08

Некоторые работодатели играют с огнём МРОТ

В Мурманской областной Думе состоялось очередное заседание комитета по труду, вопросам миграции и занятости населения.  В центре внимания депутатов был вопрос соблюдения работодателями региона трудового законодательства в части выплаты заработной платы не ниже минимального размера оплаты труда с учетом полярных надбавок и районного коэффициента.

Об итогах работы «горячей линии», направленной на выявление таких случаев, парламентариев проинформировала и.о. председателя регионального комитета по труду и занятости населения Ксения Зинатуллина. Как было отмечено, работа «горячей линии» была организована в середине марта этого года по поручению губернатора области. Поступило 124 звонка от работников организаций различных форм собственности. Анализ поступившей информации позволил определить хозяйствующие субъекты, выплачивающие заработную плату ниже минимального размера оплаты труда, увеличенного на размер районного коэффициента и процентных надбавок.

– Результаты «горячей линии» не радуют. Некоторые работодатели пытаются не обращать внимания на требования закона, видимо не понимая, что они играют с огнём. МРОТ – это та величина, ниже которой с учётом наших северных надбавок, они не имеют право выплачивать заработную плату своим работникам. Этот закон должен действовать жестко. Права работающих северян должны быть защищены, а недобросовестные работодатели должны понести заслуженное наказание. Все выявленные факты нарушений трудового законодательства нуждаются в правовой оценке со стороны надзорных органов, – подчеркнул Александр Макаревич.

Отдельной темой стал вопрос о возросшей финансовой нагрузке на малый и средний бизнес региона в связи повышением МРОТа. С докладом об этом выступил уполномоченный по защите прав предпринимателей Дмитрий Барышев.

Обсудив прозвучавшую информацию, депутаты предложили провести на площадке областной Думы «круглый стол» с участием представителей исполнительной власти, муниципальных образований, предприятий государственного и негосударственного сектора экономики, а также индивидуальных предпринимателей. На нём планируется выработать предложения по корректировке федерального законодательства с учетом «северного удорожания», связанного с обязанностью бизнеса обеспечить госгарантии гражданам, работающим в районах Крайнего Севера.

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