Некоторые руководители и служащие муниципальных учреждений Оленегорска страдают забывчивостью

Прокуратурой города Оленегорска в 2019 году были проведены проверки полноты и достоверности сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых руководителями муниципальных учреждений и муниципальными служащими.

В ходе проведенных проверок в деятельности 10 руководителей муниципальных учреждений и 9 муниципальных служащих выявлены факты сокрытия счетов, открытых должностными лицами и членами их семей в кредитных организациях, сокрытия доходов на общую сумму более 1 млн рублей, а также факты увеличения суммы полученного дохода в общем размере 395 тысяч рублей.

По выявленным нарушениям требований законодательства РФ о противодействии коррупции в 2019 году прокуратурой города внесено два представления.

Акты прокурорского реагирования в настоящее время находятся в стадии рассмотрения.