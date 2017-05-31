Ненастная погода меняет планы теплоэнергетиков

Затянувшийся отопительный сезон этого года не позволил энергетикам провести первые опрессовки сетей, запланированные на конец мая. Дату их проведения перенесут на более поздний срок. В соответствии с установленными правилами, испытания тепловых сетей возможны только вне отопительного периода.

- В зоне ответственности АО «МЭС» на этой неделе планировалось начать опрессовки в Мурманске,. Кандалакше, п.Умба, п.Нивский, п.Зеленоборский и ЗАТО г.Североморск, - напоминает главный специалистаотдела по связям с общественностью АО «МЭС» Анна Малахова. - Это традиционное время для старта испытаний тепловых сетей, чтобы проверить их на прочность и плотность давлением, необходимо отключение от теплоснабжения потребителей. Теперь даты первых испытаний будут известны только после окончания отопительного сезона, решение о котором, напомню, принимают администрации муниципальных образований.

Напомним, согласно графику ежегодной остановки источников тепла, утвержденному администрацией г.Мурманска, с 5 по 9 июня 2017 года было запланировано проведение опрессовки на Южной котельной ПАО «Мурманская ТЭЦ». В связи с неблагоприятными погодными условиями проведение опрессовки в указанные сроки отменено. Новый срок работ будет определен совместно с администрацией г.Мурманска, сообщает Мурманская ТЭЦ.