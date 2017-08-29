Необходимо адаптировать законодательство под существующие реалии - Светлана Калинина

В Кольском районе с рабочим визитом побывала член Центрального штаба ОНФ, председатель регионального общественного движения по защите прав собственников жилья «Наш дом», эксперт рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Светлана Калинина. Вместе с главой администрации Кольского района Александром Лихолатом в Коле и Мурмашах она осмотрела объекты приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», многоквартирные дома, построенные в рамках программы переселения из аварийного и ветхого жилья, а также ремонтирующиеся Фондом капитального ремонта. В рабочую группу также вошли первый заместитель министра строительства и территориального развития области Елена Абраменко, руководитель регионального исполкома ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич, руководители муниципалитетов.

- Нельзя один закон написать одинаково для всех регионов, - объяснила цель своего приезда Светлана Калинина. – Тем более, если мы говорим о северных территориях. Везде есть свои нюансы в социальной сфере, в сфере ЖКХ, по другим направлениям. У нас сегодня стоит задача благоустройства, в том числе и в отдалённых районах, что характерно для Мурманской области. И мы готовы оказать любую помощь, в том числе и на законодательном уровне. Необходимо адаптировать законодательство под существующие реалии.

Первыми объектами стали кольские дворы на проспекте Советском, у домов №№ 43, 45, 47, 49, где проводятся работы по асфальтированию проездов и озеленению. Здесь уже положен асфальт, с жителями обговорены места парковок и зелёных зон. В планах установка ограждений вокруг газонов. А управляющая компания приведёт в порядок сами зелёные насаждения: уже проведена санитарная обрезка, по просьбе жителей будет привезён грунт и обустроены клумбы.

- Эта часть Советского проспекта практически завершена, - рассказал Александр Лихолат. - В Кольском районе уже на протяжении ряда лет большое внимание уделяется благоустройству дворов и общественных территорий. Партийный проект по формированию комфортной городской среды стал хорошим подспорьем в этой работе. Сегодня работы по проекту ведутся в восьми муниципалитетах района, где приводятся в порядок дворовые территории, скверы, места отдыха, территории возле социальных объектов. Общая стоимость всех работ 22122,5 тысячи рублей, из которых субсидия составила чуть более 18 миллионов.

До следующего объекта – новых домов на улице Поморской члены рабочей группы прогулялись по Коле. Московской гостье показали отремонтированные в прошлом году дворы, городской парк, территорию Благовещенского храма. Светлана Калинина также ознакомилась с ходом работ по реконструкции дорожного полотна и покраске дома № 20 на проспекте Защитников Заполярья. И уже на Поморской улице Светлане Калининой рассказали о выполнении в Кольском районе программы по переселению из ветхого и аварийного жилья, в рамках которой в Коле появились три новых дома для жителей Териберки, пожелавших переехать в районный центр.

За время работы программы в регионе расселено 1571 аварийное жилое помещение площадью 63410 кв. метров, - переселено 3293 человека, построено 43 новых дома. Сегодня 221 семья северян ждёт переезда в новые дома. Для них практически готовы четыре многоквартирных дома - по одному дому в Териберке и Молочном, а также два дома в Кандалакше. До 15 сентября мы планируем закончить выдачу свидетельств о праве собственности. Он также отметил, что в области есть дома «на грани» - они не признаны аварийными, но, тем не менее, требуют немалых вложений. Часть из них включается в программу капитальных ремонтов.

Светлана Викторовна оценила качество новых кольских домов и благоустройство придомовых территорий. Отдельно она обратила внимание на качество содержания тепловых пунктов во дворах, отметив, что это прямая обязанность владельцев зданий – ресурсоснабжающих организаций, которые должны не просто содержать его, но и облагораживать территорию вокруг.

- В процессе благоустройства должны принимать участие все. Один муниципалитет не потянет такую работу, - уверена Светлана Калинина. – Нужно привлекать жителей, градообразующие предприятия и бизнес, ресурсные и управляющие компании. Только тогда можно рассчитывать на хороший результат. Со своей стороны обещаю, что соберу примеры отписок по Мурманской области, которые различные компании направляют в муниципалитеты, и представлю президенту Владимиру Путину.

Следующим пунктом поездки стал посёлок Мурмаши. Здесь рабочая группа осмотрела ход работ в начальной школе и в городском парке. В здании школы обновляют спортзал, пищеблок, кровлю, фасад, меняют окна. На это выделено порядка 8 миллионов рублей из разных источников, в том числе и из спонсорских средств в рамках проекта по поддержке местных инициатив. Площадку перед учебным заведением выкладывают тротуарной плиткой в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Также благодаря этому проекту в Мурмашах появится первый благоустроенный сквер: сегодня здесь приведены в порядок зелёные насаждения, начата укладка плитки, будут установлены скамейки и урны.