Необходимо повышать надежность энергоснабжения региона

Северный климат предъявляет высокие требования к состоянию систем жизнеобеспечения Мурманской области, качеству и оперативности действий электросетевых организаций при устранении нарушений. С учётом климатического фактора важно иметь отработанные схемы действий и обладать достаточными ресурсами для устранения нарушений в кратчайшие сроки, заявила губернатор Марина Ковтун по итогам совещания по вопросам надежности энергоснабжения региона, состоявшегося сегодня в Полярных Зорях. На совещании под руководством главы региона детально рассматривались причины возникших в период новогодних праздников в Апатитах, Кандалакшском районе и посёлке Зашеек выходов из строя линий электропередач, остановки тепловых источников. Были выработаны мероприятия, направленные на снижение риска возникновения аварий в будущем.

«У каждой сетевой организации должны быть резервные источники электроснабжения в достаточном количестве и в должном техническом состоянии. Недопустимо длительное устранение нарушений. Аварийные бригады должны быть обеспечены всеми необходимыми средствами для ликвидации последствий аварий в кратчайшие сроки», – подчеркнула Марина Ковтун.

Кроме того, глава региона поручила вице-губернатору сформировать базу данных специальной техники, имеющейся в распоряжении всех организаций, чтобы в случае чрезвычайной ситуации можно было использовать технику, находящуюся максимально близко к месту аварии. Приоритетное внимание, по указанию главы региона, будет уделено работе с операторами сотовой связи – они также должны иметь в распоряжении резервные источники питания, чтобы жители не оставались без связи.