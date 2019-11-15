Необходимо решать вопросы, связанные с загрузкой береговой переработки - проходит очередное заседание Северного научно-промыслового совета

Сегодня в Мурманске открылось очередное заседание Северного научно-промыслового совета, которое проводит заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Петр Савчук. Основные вынесенные на рассмотрение темы – итоги реализации вылова водных биоресурсов пользователями субъектов РФ Северного бассейна за девять месяцев этого года и прогноз состояния сырьевых ресурсов в 2020 году.

Как отметил принимающий участие в заседании заместитель губернатора Дмитрий Филиппов, Мурманская область добывает наибольший объем водных биологических ресурсов в Северном бассейне, поэтому вполне логично, что Росрыболовство регулярно проводит такие заседания в Мурманске.

«Наиболее важный из обсуждаемых вопросов – это количество добываемых водных биологических ресурсов. Это связано с поставкой рыбопродукции на экспорт. В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» Мурманская область должна достигнуть экспортного показателя порядка 1,1 миллиарда долларов, и у нас есть все условия для его достижения», – подчеркнул Дмитрий Филиппов.

Заместитель главы региона отметил, что для успешного решения этой задачи необходимо решать вопросы, связанные с загрузкой береговой переработки. Все мощности – как действующие, так и строящиеся в рамках инвестиционных квот – необходимо будет загрузить.

«На мой взгляд, правильнее всего направлять весь ресурс к нам на берег, чтобы загружать наши мощности и поднимать нашу экономику, давая региону рабочие места и налоги, а также продукцию на внутренний рынок. Вопрос о том, чтобы направлять на экспорт не сырье, а продукцию с более высокой добавленной стоимостью после нашей переработки, мы также обсуждаем в ходе заседания совета», – сказал Дмитрий Филиппов.