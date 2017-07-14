Во время патрулирования на Имандре инспекторы спасли чайкуВ Мурманске капитальный ремонт будет проводиться и в домах, за жильцами которых числится долг
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика14.07.17 14:51

Необходимо ужесточить наказание за незаконный вывоз мусора

Пока санкции за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, хранении и транспортировке отходов остаются прежними, борьба с несанкционированными свалками будет длиться бесконечно. Необходимо ужесточить наказание за незаконный вывоз мусора, считает эксперт региональной группы общественного мониторинга Общероссийского народного фронта по проблемам экологии и защиты леса, руководитель регионального исполкома ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич. 

«Право на благоприятную окружающую среду определено Конституцией РФ, однако на деле оно нарушается на каждом шагу: только на интерактивную карту свалок ОНФ жителями Мурманской области нанесено 87 объектов. Четверть из них уже ликвидирована, но нет никаких гарантий, что они не возникнут снова. В настоящее время ответственность за подобные нарушения предусмотрена ст. 8.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Так, для физических лиц, не выполнивших экологические и санитарно-эпидемиологические требования при обращении с отходами, он предусматривает весьма символическое наказание – от 1 до 2 тысяч рублей. Как правило, это водители самосвалов, нанятых предпринимателями для вывоза крупногабаритного мусора, оставшегося после строительства или ремонтных работ. Часто его складируют на огороженных земельных участках, владельцы которых за хорошую плату готовы закрыть на это глаза. Даже если всех участников этой незаконной схемы привлекут к ответственности, заплатив штраф, они продолжат делать то же самое – риски слишком ничтожны по сравнению с выгодой», - отметил Максим Сахневич.

По его словам, подтверждений тому в Мурманской области было немало. Так, арендатор одного из участков в Кольском районе огородил его шлагбаумом и самовольно использовал под платную свалку. После обнаружения объекта активистами ОНФ и вмешательства надзорных органов к ответственности привлекли местную администрацию, в ведении которой находилась земля: чиновников оштрафовали и обязали ликвидировать свалку, а организатор незаконного бизнеса ответственности так и не понёс. Другой объект – между Колой и Мурмашами: ещё в 2009 году мусор убрали, но в скором времени свалка появилась снова. Общественники и представители администрации провели собственное расследование. В результате виновника удалось буквально поймать за руку, однако к ответственности вновь привлекли администрацию, свалка была убрана, но чистой земля была недолго.

«По моему глубокому убеждению, заботиться о природе и экологии нужно не только в Год экологии. А чтобы эта забота была, действительно, конструктивной, санкции за потребительское отношение к окружающей среде необходимо ужесточить. В противном случае работа будет бессмысленной», - резюмировал Сахневич.

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПроизводительность труда в России отстает на 27% от среднемировых показателейРаботающая часть россиян сегодня проявляет наибольший пессимизмВнешние факторы оказывают всё большее влияние на курс рубля
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееДепутаты разные нужны, депутаты разные важны
-Слово не воробей...Хорошо бы поучиться у североамериканских индейцев
-Нам интересно Ваше мнение
08.07.17: Российские и зарубежные СМИ уделили большое внимание рукопожатию Путина и Трампа во время саммита G20 в Гамбурге. А что вы разглядели в этом событии?Проголосовало: 375 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Последние комментарии

Ирина Николаевна
14.07.17 15:24
Очень тяжёлые фильмы. Угнетают, но дают какую-то и надежду, что ели эти люди такое вынесли и ищут счастье в этом мире, то нам - здоровым и подавно надо радоваться каждому денёчку, каждой секундочке
Комментарий к новости:«Кто будет моим мужем?». Кинофестиваль «Кино без барьеров»
Антон К.
14.07.17 13:53
странно, что почти 80% северян довольны качеством услуг ЖКХ. такое впечатление, что я живу в другой стране, или всем уже на всё наплевать.
Комментарий к новости:Всего 54,2% участников опроса удовлетворены качеством автомобильных дорог в Мурманской области
Ирина
14.07.17 13:18
согласна с Локи. Я всё время раздражаюсь, когда увижу в тексте сокращённое буквенное написание словосочетания Великая Отечественная война в виде ВОВ. Но это уже стало массовым явлением. Даже в текста
Комментарий к новости:Символы Победы не должны использоваться в коммерческих целях?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире16:55«Не плачь по мне, Аргентина!». Художественный сериал, 16 серия (12+)17:50«Вне зоны». Тележурнал о путешествиях (12+)18:05«Tele Travel». Информационная программа (12+)18:30«Без свидетелей». Художественный сериал, 10 серия (12+)19:00Фильмы КФ «Кино без барьеров». 20:15«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO ДеньгиВпервые с декабря прошлого года в России отмечен рост среднего чека в месячном выраженииЦены на картофель и свежую белокочанную капусту пошли на снижение-PRO ВалютуКурс евро снизился на 45 копеек, доллара - на 30 копеекЦены на нефть поддерживают курс рубля-PRO ЭнергетикуПорядок оплаты электроэнергии изменилсяИз-за ЧП на подстанции № 5 в Мурманске ночью центральная часть города была без электроснабжения-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 14 июляПлановые отключения в Мурманске на 13 июля-PRO Нефть и газСПБУ «Амазон» не нашлось работы в Арктике, или Почему ООО «Газпром геологоразведка» приглашает специалистов из Китая?Норвегия выставила на торги 93 участка нефтяных месторождений в Баренцевом море-PRO ЗаконыГосдума приняла закон «Об основах приграничного сотрудничества»Символы Победы не должны использоваться в коммерческих целях?
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения
Яндекс.Метрика