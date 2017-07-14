Пока санкции за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, хранении и транспортировке отходов остаются прежними, борьба с несанкционированными свалками будет длиться бесконечно. Необходимо ужесточить наказание за незаконный вывоз мусора, считает эксперт региональной группы общественного мониторинга Общероссийского народного фронта по проблемам экологии и защиты леса, руководитель регионального исполкома ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич.

«Право на благоприятную окружающую среду определено Конституцией РФ, однако на деле оно нарушается на каждом шагу: только на интерактивную карту свалок ОНФ жителями Мурманской области нанесено 87 объектов. Четверть из них уже ликвидирована, но нет никаких гарантий, что они не возникнут снова. В настоящее время ответственность за подобные нарушения предусмотрена ст. 8.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Так, для физических лиц, не выполнивших экологические и санитарно-эпидемиологические требования при обращении с отходами, он предусматривает весьма символическое наказание – от 1 до 2 тысяч рублей. Как правило, это водители самосвалов, нанятых предпринимателями для вывоза крупногабаритного мусора, оставшегося после строительства или ремонтных работ. Часто его складируют на огороженных земельных участках, владельцы которых за хорошую плату готовы закрыть на это глаза. Даже если всех участников этой незаконной схемы привлекут к ответственности, заплатив штраф, они продолжат делать то же самое – риски слишком ничтожны по сравнению с выгодой», - отметил Максим Сахневич.

По его словам, подтверждений тому в Мурманской области было немало. Так, арендатор одного из участков в Кольском районе огородил его шлагбаумом и самовольно использовал под платную свалку. После обнаружения объекта активистами ОНФ и вмешательства надзорных органов к ответственности привлекли местную администрацию, в ведении которой находилась земля: чиновников оштрафовали и обязали ликвидировать свалку, а организатор незаконного бизнеса ответственности так и не понёс. Другой объект – между Колой и Мурмашами: ещё в 2009 году мусор убрали, но в скором времени свалка появилась снова. Общественники и представители администрации провели собственное расследование. В результате виновника удалось буквально поймать за руку, однако к ответственности вновь привлекли администрацию, свалка была убрана, но чистой земля была недолго.

«По моему глубокому убеждению, заботиться о природе и экологии нужно не только в Год экологии. А чтобы эта забота была, действительно, конструктивной, санкции за потребительское отношение к окружающей среде необходимо ужесточить. В противном случае работа будет бессмысленной», - резюмировал Сахневич.