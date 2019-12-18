Необходимо восстановить связь отраслевых образовательных программ с требованиями современного рыбоводства - Людмила Талабаева

В Совете Федерации обсудили перспективы развития рыбохозяйственного образования. Член комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева провела заседание круглого стола на тему «Перспективы развития рыбохозяйственного образования». В мероприятии приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти, основных рыбохозяйственных субъектов Российской Федерации, отраслевого бизнес-сообщества, ректоры профильных вузов, эксперты.

Сенатор отметила, что вопрос подготовки кадров - один из важнейших для отрасли. Она напомнила, что отраслевому образованию и науке посвящён отдельный раздел в Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса на период до 2030 г., утвержденной правительством России.

«В рамках реализации Стратегии необходимо обеспечить к 2030 году увеличение общего количества рабочих мест в рыбохозяйственном комплексе на 24,5 тысячи человек, а совокупная потребность в высококвалифицированных кадрах, без учёта выбытия имеющихся, к 2030 году составит не менее трёх тысяч человек», — сказала Людмила Талабаева.

По её словам, значительные преобразования в рыбной отрасли, связанные со строительством нового промыслового флота и береговых перерабатывающих предприятий, диктуют необходимость ускоренного развития системы подготовки кадров, способных обеспечить эксплуатацию современных судов и технологического оборудования.

«В целом, система подготовки кадров обеспечивает основные потребности отрасли. Однако сегодня мы видим ряд сдерживающих факторов в развитии рыбохозяйственного образования. Это хроническое недофинансирование материально-технической базы вузов и колледжей, старение педагогических кадров морского рыболовного профиля, недостаточные меры социальной поддержки курсантов в части обеспечения бесплатным питанием и форменным обмундированием», - перечислила сенатор.

Людмила Талабаева считает, что необходимо восстановить связь отраслевых образовательных программ с требованиями современного рыбоводства. Для повышения эффективности образования в рыбном хозяйстве нужно укрепление и консолидация усилий бизнеса с государством.

«Предприятия должны обеспечивать практикой студентов и курсантов, заинтересовывать их в работе на своих предприятиях, ориентировать образовательные организации на подготовку специалистов с высоким уровнем квалификации», - сказала парламентарий.

Кроме того, добавила законодатель, необходимо повышать статус рыбохозяйственных вузов, поддерживать их программы развития финансовыми вложениями.

Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Петр Савчук в своём выступлении отметил важность более системного учёта профильными университетами конкретных потребностей бизнеса, предприятий рыбохозяйственного комплекса.

Заместитель директора Департамента государственной политики в сфере высшего образования Министерства науки и высшего образования России Александр Бабич подчеркнул необходимость развития целевого приёма и обучения специалистов.

По итогам заседания разработаны предложения и рекомендации в адрес правительства России, Министерства науки и высшего образования, Министерства просвещения, Федерального агентства по рыболовству, органов власти субъектов Российской Федерации, направленные на повышение качества подготовки специалистов рыбохозяйственного комплекса, сообщает пресс-служба Совета Федерации.