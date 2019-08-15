Необходимые таблички в магазине появились только во время проверки

15 августа председатель Совета депутатов ЗАТО г.Североморск Евгений Алексеев вместе с заместителем Татьяной Сахаровой, депутатами Андреем Орловым, Андреем Третьяк и начальником отдела экономического развития администрации флотской столицы Натальей Микляевой проверили в магазине торговой сети «Евророс», как выполняются требования о том, чтобы на ценниках молочной продукции была указана информация, что молочные жиры заменены растительными.

Эти продукты должны быть расставлены по разным полкам со специальными указателями, чтобы покупатели знали, какие продукты они покупают.

Требования о том, что молоко и молочные продукты без содержания заменителей молочного жира должны быть разделены в местах розничной реализации продукции и сопровождаться надписью: «Продукция без заменителя животного жира», изложены в приказе Минпромторга и Роспотребнадзора от 18 июня 2019 года № 2098/368. Уже 1 июля в магазинах розничной торговли должны были появиться такие таблички, однако, в «Евроросе», расположенном на улице Душенова Североморска, эти требования выполнены не были.

После того, как депутатами было указано на вскрытые недостатки, такие таблички стали устанавливать в присутствии комиссии.

Аналогичные проверки будут проведены и в других магазинах города, заверил журналистов председатель Совета депутатов ЗАТО г.Североморск Евгений Алексеев.