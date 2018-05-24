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Мурманская область. Арктика24.05.18 12:41

Необходимым условием эффективного противодействия страховому мошенничеству является координация действий страховщиков, представителей органов государственной власти и Банка России

Заместитель губернатора Роман Дурягин провёл заседание рабочей группы Координационного совета по вопросам взаимодействия исполнительных органов государственной власти Мурманской области и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.

Во встрече приняли участие представители Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в Мурманской области, Управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области, УМВД России по Мурманской области, Управления Федеральной налоговой службы России по Мурманской области, Управления Минюста России по Мурманской области, Управления ГИБДД УМВД России по Мурманской области, Управления Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области, Прокуратуры Мурманской области. Также были приглашены представители Мурманского областного суда, судебной коллегии по гражданским делам Мурманского областного суда и страховых компаний. На встрече рассматривались актуальные аспекты координации усилий органов власти в работе по противодействию страховому мошенничеству и при выявлении нелегальных кредиторов.

Открывая заседание, заместитель губернатора отметил особую социальную значимость вынесенных на обсуждение вопросов и необходимость наведения порядка на рынке оказания страховых и финансовых услуг, защиты его добросовестных участников.

«Мы все заинтересованы в оздоровлении этой сферы: органы власти, страховые компании, а самое главное – граждане, которые должны чувствовать себя защищенными в любой ситуации», – сказал Роман Дурягин.

Акцент в состоявшемся обсуждении был сделан на формировании эффективного механизма противодействия различным злоупотреблениям на финансовом рынке, в том числе при получении страхового возмещения по договорам ОСАГО.

Управляющий Отделением Центрального банка Российской Федерации по Мурманской области Андрей Климов в своем докладе отметил, что необходимым условием эффективного противодействия страховому мошенничеству является координация действий страховщиков, представителей органов государственной власти и Банка России.

Начальник юридического отдела Отделения Мурманск Ирина Никулина проинформировала участников совещания о том, что Банк России проводит комплекс мероприятий по выявлению на рынке финансовых услуг недобросовестных участников, для пресечения деятельности которых следует организовать взаимодействие на региональном уровне. По итогам заседания были выработаны конкретные предложения, направленные на создание в регионе необходимых условий для пресечения неправомерной деятельности на финансовом рынке.

 

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