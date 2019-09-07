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Мурманская область. Арктика07.09.19 12:10

Необычные находки экспедиционного отряда Северного флота, повторившего путь первопроходца острова Земля Александры

Один из экспедиционных отрядов комплексной экспедиции Северного флота на архипелаг Земля Франца-Иосифа реконструировал по архивным данным и повторил путь первопроходца острова Земля Александры британского путешественника Фредерика Джексона.

Военные исследователи по фотографиям и дневнику из книги Фредерика Джексона «Тысяча дней в Арктике» определили предполагаемое место походного лагеря первопроходца на мысе Нимрод, в котором он находился 9 и 10 апреля 1897 года. Вблизи этого места были обнаружены останки собаки, возраст которых даже по оценке непрофессионалов более 100 лет.

Там же, на мысе Нимрод, участники Комплексной экспедиции исследовали район расположения запасного лагеря немецкой метеостанции «Кладоискатель». Военнослужащие обнаружили остатки радио- и метеорологической аппаратуры, стреляные гильзы и целые патроны для винтовок и пистолетов немецкого образца, а также предметы жизнедеятельности немецких захватчиков: консервные банки, остатки плащ-палаток. Примечательно, что сардины, которыми они питались, судя по маркировке консервных банок, были изготовлены в Нью-Йорке.

Как известно, метеостанция «Кладоискатель» была эвакуирована в 1944 году после того, как личный состав поголовно заразился трихинеллезом после употребления в пищу медвежьего мяса.

Одна из находок военнослужащих Северного флота способна пролить свет на обстоятельства случившегося. На удалении около шести километров от основной базы немцев был обнаружен скелет медведя, а на расстоянии выстрела от него - стреляные гильзы и один патрон с осечкой к карабину «Mauser 98k». Очевидно, медведь был убит. Возможно, именно этот медведь послужил причиной ликвидации немецкого присутствия на архипелаге в 1944 году.

Другие находки североморцев призваны помочь научному сообществу открыть новые страницы в биологической и геологической истории архипелага. В ходе рейдовых действий были обнаружены рога ископаемого оленя, а также на расстоянии более трёх километров от берега - остатки скелета кита и образцы окаменелого дерева.

В настоящее время экспедиционный отряд, основу которого составили военнослужащие базы Северного флота «Арктический трилистник» на острове Земля Александры, завершил выполнение задач и вернулся в пункт постоянной дислокации. Всего к исследованиям привлекались 20 военнослужащих, было задействовано четыре единицы техники. Также в работах принимали участие представители национального парка «Русская Арктика» и пограничники.

Как сообщает пресс-служба СФ,  результаты выполненных мероприятий в настоящее время анализируются и обобщаются научной группой Комплексной экспедиции, но уже на данном этапе можно сделать вывод о сенсационности некоторых находок. Найденные артефакты готовятся к отправке в главную базу Северного флота для последующей передачи в научные организации и музеи страны.

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