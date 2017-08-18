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Мурманская область. Арктика18.08.17 07:20

Необычный арт-объект, срезанный коммунальщиками, отель «Park Inn by Radisson Полярные Зори» берёт под свою «крышу»

Мурманчанин Валентин Петров, который является активным участником проектов по защите окружающей среды и программ по благоустройству города, которые реализует ОНФ, превращает в радующие глаз арт-объекты скучные серые куски городских джунглей. В свое время он превратил в красивый указатель улиц старый бесхозный металлический столб. Некрасивые двери коммутатора «Ростелекома» раскрасил одну в виде английской телефонной будки, вторую в античном стиле. А ещё в разных уголках города энтузиаст находит стволы мертвых сухих деревьев, красит их и украшает шляпками грибов.

Пару недель назад очередной такой чудо-гриб появился на улице Книповича недалеко от отеля «Park Inn by Radisson Полярные Зори». Многие мурманчане не скрывали улыбки, проходя мимо. А многие гости города, проживающие в отеле, специально подходили и фотографировались с этим ярким арт-объектом. У всех поднималось настроение при взгляде на этот высокий смешной гриб.

Каково же было удивление прохожих, когда 17 августа в два часа дня бригада рабочих, которые стригли газон вдоль улицы Книповича, неожиданно срезали этот арт-объект под самый корешок. Теперь на его месте из земли торчит пенёк и земля усыпана опилками. На вопрос работников отеля, зачем они это делают, никто внятно не смог ничего ответить.

Можно, конечно, по-разному относиться  к тому, что хоть немножко выходит за рамки бюрократических инструкций, за рамки строгих квадратов из асфальта и серых бетонных домов. Можно даже критически относиться к таким арт-объектам - вкусы у всех разные. Но большинство мурманчан и гостей города с удовольствием поглядывали на это произведение. И как минимум, оно никому не мешало.

Сотрудники отеля подобрали отпиленную верхушку гриба и планируют установить её на своей территории, что бы он по-прежнему вызывал позитивные эмоции у людей.

 

 

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