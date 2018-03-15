Неоднократно судимый преступник в колонии убил осуждённого

По версии следствия, 1 января 2017 года между двумя осужденными, отбывающими наказание в ФКУ ИК-18 УФСИН России по Мурманской области, в ходе выяснения отношений в помещении общежития отрядов возник конфликт. После чего, один из осужденных, взяв «заточку», со значительной силой нанёс ею второму удар в грудь. Спустя непродолжительный период времени мужчина, 1989 года рождения, скончался.

Установлено, что 31-летний обвиняемый неоднократно судим, в том числе за причинение смерти, изнасилование и кражи. Вину в совершении очередного особо тяжкого преступления он признал и дал показания об обстоятельствах произошедшего.

В целях установления истины по уголовному делу следователем допрошено более 14 свидетелей, назначено и проведено 11 судебных экспертиз, проверки показаний на месте, изобличающих обвиняемого в совершении указанного преступления.

Для устранения обстоятельств, способствовавших совершению преступления, в ФКУ ИК-18 УФСИН России по Мурманской области следователем СК внесено представление. По результатам его рассмотрения к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей, требований ведомственных приказов и должностных инструкций были привлечены сотрудники колонии.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.