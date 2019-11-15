Неоднократно судимый северянин вышел на свободу и заболел клептоманией

Прокуратурой города Мончегорска утверждено обвинительное заключение в отношении ранее неоднократно судимого жителя Мурманской области, 1986 года рождения. Мужчина, освободившись из исправительного учреждения в апреле этого года, в период с июня по июль текущего года регулярно совершал хищения товаров из магазинов самообслуживания на территории Мончегорска, Оленегорска и Мурманска.

В ходе расследования уголовного дела установлена причастность обвиняемого к 16 эпизодам преступной деятельности. Мужчина обвиняется в совершении 15 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража), и в совершении одного покушения на преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ.

Общая стоимость похищенных товаров превысила 83 тысячи рублей. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

За каждое из преступлений, входящих в совокупность, предусмотрено наказание вплоть до двух лет лишения свободы.