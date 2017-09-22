«Неотопительный сезон» - активисты ОНФ настаивают на проверке уровня подачи тепла в посёлке Белое море

Мурманские активисты Общероссийского народного фронта настаивают на проверке уровня отопления в посёлке Белое море Кандалакшского района. К экспертам ОНФ обратился представитель общественной организации «Дети войны», которая рассказала, что в посёлке, где она проживает, до сих пор нет тепла.

«Мы поражены, что чиновники доложили о готовности Мурманской области к зиме, в том числе о подключении с 30 августа всех социальных объектов, а фактически, и мы в посёлке в этом убедились, это не совсем соответствует действительности. Если в школе и детском саду тепло есть, то на фельдшерском пункте больно смотреть, как родители раздевают своих детей, в том числе грудничков на холоде. По всему посёлку, в том числе в доме культуры, в квартирах жителей батареи еле теплые, а где-то совсем холодные. Дети занимаются в кружках и секциях в помещениях в верхней одежде», – рассказал руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Андрей Антонов.

В посёлке Белое море проживают около 700 человек. Температура воздуха на улице в дневные часы не поднимается выше 9 градусов, а ночью уже фиксировались и первые заморозки.

«Мы призываем в кратчайшие сроки включить в посёлке нормальное отопление и просим ответственных чиновников научиться отвечать за свои слова. Контролирующие органы просим провести тщательную проверку в отношении лиц, допускающих нарушения прав людей, особенно детей, проживающих в поселке Белое море», – отметил Антонов.

Активисты регионального отделения ОНФ в рамках акции «Неотопительный сезон» собираются проверить все города и посёлки Мурманской области и довести до руководителей всех уровней, отвечающих за тепло на социальных объектах и квартирах жителей области, выявленные в ходе проверок недостатки и предоставлять в онлайн-режиме списки помещений, где до сих пор нет тепла.