Непогода – проезд по федеральной автодороге Р-21 «Кола» ограничен

Как сообщает «Мурманскавтодор», сегодня, 17 февраля, с 9 часов по федеральной автодороге Р-21 «Кола» км 1390 - км 1510 и км 1149 - км 1380 ограничено движение для большегрузного транспорта по погодным условиям.

Напомним, со вчерашнего дня с 20 часов закрыт проезд по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с км 32 до посёлка Туманный и автоподъезд к селу Териберка по погодным условиям (усиление ветра, снег, отсутствие видимости).