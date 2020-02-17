Мурманская область. Арктика17.02.20 10:45
Непогода – проезд по федеральной автодороге Р-21 «Кола» ограничен
Как сообщает «Мурманскавтодор», сегодня, 17 февраля, с 9 часов по федеральной автодороге Р-21 «Кола» км 1390 - км 1510 и км 1149 - км 1380 ограничено движение для большегрузного транспорта по погодным условиям.
Напомним, со вчерашнего дня с 20 часов закрыт проезд по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с км 32 до посёлка Туманный и автоподъезд к селу Териберка по погодным условиям (усиление ветра, снег, отсутствие видимости).
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