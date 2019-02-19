Непогода испытывает Североморск на прочность

В выходные дни, 16-17 февраля, на Кольский полуостров обрушился штормовой ветер. В Североморске порывы превышали 20 метров в секунду. Стихия всегда несёт за собой коммунальные проблемы, о том, как справился с ними город, рассказал заместитель главы ЗАТО г.Североморск - начальник КРГХ ЗАТО Североморск Александр Савченко:

- О надвигающемся циклоне мы были извещены заранее. ЕДДС оповестила коммунальные и ресурсоснабжающие организации. Люди были переведены на усиленный режим несения службы. Первоочередная задача – расчистка автодорог: 8 машин работали на уборке в дневное время, 9 – в ночное. В понедельник вся техника, расчистив город, ушла в посёлки.

В воскресенье днём 16 человек вышли на уборку трапов, 14 – убирали вдоль дорог (расчищали остановки, проезды). Во дворах работало 4 единицы техники, в выходные «Север-Авто» вывез 1760 кубометров снега. Это не очень много, обычно подрядчик до 6 тысяч за ночь вывозит, просто в приоритете была расчистка. Снег, собранный в кучи, увезут позднее.

С утра понедельника продолжили расчистку придомовых территорий, в частности, вышли по шести адресам, расположенным по ул.Чабаненко, Инженерной, Вице-адмирала Падорина и Сивко. Уборка осуществлялась с вывозом снега. ГЦ ЖКХ выдал предписание подрядчику «Инвест-ЖКХ» на предмет срочной уборки трапов, вечером прошла проверка.

Как сообщил Александр Савченко, остановка на ул.Кирова, которая в конце лета уже падала под напором ветра, вновь подверглась испытанию на прочность. Конструкция, которая была, как следует, укреплена, выдержала, но осталась без крыши: вырвало болты и сдуло поликарбонат. Теперь крышу сделают с усиленным креплением.