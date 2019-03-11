Непогода не спугнула юных рыбаков

Несмотря на непогоду, 10 марта в Мурманске на Семёновском озере при участии Мурманской областной детско-юношеской спортивной школы состоялись соревнования по спортивному рыболовству 59-ого Праздника Севера учащихся.

В соревнованиях приняли участие 36 учащихся из 5 муниципальных образований Мурманской области: Мурманска, Оленегорска, Апатитов, Мончегорска и Терского района. Юные жители Заполярья 2001 года рождения и младше состязались в спортивной ловле на мормышку по системе «Поймал – отметил – сразу отпустил» со льда.

На мероприятии дежурили государственные инспектора ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Мурманской области». Представители экстренного ведомства строго следили за обеспечением безопасности и ещё раз напомнили всем присутствующим на мероприятии правила поведения на водных объектах в зимний период.