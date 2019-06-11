Непогода проверкам не помеха

Сегодня на территории Первомайского округа Мурманска прошла очередная проверка качества работы управляющих организаций, на этот раз комиссия оценивала работу УК на улице Орликовой.

– Управляющие компании должны регулярно, согласно графику работ, поддерживать в чистоте придомовую территорию, – напомнил заместитель начальника управления Первомайского административного округа Игорь Корявко. – Подобные рейды специалисты округов проводят несколько раз в неделю. В проверке принимают участие депутаты Совета депутатов города Мурманска и представители правоохранительных органов.

Стоит отметить, что в этом вопросе у муниципалитетов сегодня появилась очень серьезная региональная поддержка.

– Двор дома № 44 по улице Орликовой произвел приятное впечатление: оборудованы площадки для мусора, в том числе крупногабаритного, вокруг чисто и ухоженно, но, к сожалению, этот пример скорее исключение из правил, – отметил заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Игорь Морарь. – Только с начала года на территории округа проведено 95 проверок, составлено более тысячи актов, обслуживающие организации оштрафованы более чем на 3 миллиона рублей.

Напомним, что штраф взимается с руководителей управляющих компаний, из их зарплаты. Если руководитель управляющей организации захочет заплатить штраф из денег жильцов, собранных компанией, он должен понимать, что совершает уголовное преступление. В мурманских судах уже рассматриваются такие уголовные дела, а виновные привлекаются к ответственности.