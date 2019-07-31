Непогода ворвалась в Заполярье

Главное управление МЧС России по Мурманской области призывает северян быть особенно внимательными при неблагоприятных погодных условиях.

По данным Мурманского гидрометцентра, на наш регион сильными порывами обрушился северо-восточный ветер. В районе Кировска скорость ветра достигнет отметки 23 м/с. В столице Заполярья спокойнее – до 15 м/с. Такая погода продержится до начала августа.

Специалисты МЧС опасаются увеличения числа чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением в работе систем жизнеобеспечения населенных пунктов. Спасатели рекомендуют: при управлении транспортным средством соблюдать правила дорожного движения, учитывать погодные условия, быть внимательным на автодорогах; находиться подальше от слабо закрепленных конструкций, деревьев и баннеров; на время непогоды воздержаться от выхода на природу. В случае возникновения ДТП или угрозы жизни людей звонить на единый номер вызова экстренных оперативных служб – 112.