Неприветливый вокзал Мурманска - активисты ОНФ провели мониторинг доступности городской среды

В ходе мониторинга общественники в сопровождении людей с ограниченными возможностями здоровья посетили ряд учреждений, востребованных мурманчанами. Объекты выбирали сами граждане с инвалидностью. Сначала активисты отправились на железнодорожный вокзал. С первыми сложностями они столкнулись еще на подступе к нему: чтобы спуститься на дорогу, ведущую к зданию, нужно преодолеть лестницу, конструкция которой явно не учитывает возможности граждан в инвалидном кресле. Но куда большую сложность представлял собой путь на перрон. Сотрудники вокзала заверили: каждому из них известен алгоритм действий при появлении человека с инвалидностью: соответствующий сигнал подаётся при прохождении рамки металлоискателя – пассажира осматривают в отдельной комнате и сопровождают на перрон.

«Мы попытались попасть туда самостоятельно. Для этого пришлось обойти здание вокзала, спуститься на нижнюю парковку. Весь путь занял у нас около 10 минут. Это при том, что кресло помогал везти взрослый мужчина. Проделать эту дорогу одному инвалиду-колясочнику нереально, тем более с багажом. Путь в туалет, куда ведёт высокая лестница, – тоже полоса препятствий. Подъёмник есть, но, по словам его непосредственных пользователей, он слишком медленный и неудобный. К тому же продемонстрировать его работу в нашем присутствии не смогли. Попасть в туалет снаружи можно, но двери оказалась заперты, как и в зал ожидания для людей с ограниченными возможностями здоровья. Из плюсов – специальные терминалы и адаптированные кассы», - сказала член регионального штаба ОНФ в Мурманской области Оксана Кошевич.

Также общественники посетили один из торговых центров Октябрьского округа и областную стоматологическую поликлинику на улице Буркова – попасть туда человеку с ограниченными возможностями здоровья – также проблематично, лестницы на ул. Папанина и Воровского. По итогам мониторинга Общероссийского народного фронта «За доступную среду!», стартовавшего в конце августа по всей стране, состоится круглый стол с участием представителей региональных общественных организаций инвалидов, органов исполнительной власти и местного самоуправления, экспертов и журналистов, в ходе которого будет обобщена информация об основных проблемах с доступностью обследованных объектов, и выработаны конкретные предложения по устранению выявленных нарушений.