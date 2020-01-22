Неприятный запах в общежитии - проводится доследственная проверка по факту смерти женщины

Следственным отделом по городу Мурманск проводится процессуальная проверка по факту обнаружения 19 января тела женщины, 1960 года рождения, в комнате общежития, расположенного в доме № 5 по улице Баумана.

В правоохранительные органы обратились соседи женщины, почувствовавшие неприятный запах на этаже, где располагалась комната погибшей.

Прибывшим на место происшествия следователем произведён осмотр тела погибшей. Каких-либо телесных повреждений, указывающих на криминальный характер смерти мурманчанки, не обнаружено. Обстановка в комнате не нарушена, личные и ценные вещи находились при ней.

Как сообщает и.о. старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, установлено, что женщина проживала в комнате одна, злоупотребляла спиртными напитками. Последний раз соседи видели её примерно за три недели до обнаружения тела.

В настоящее время следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины и давности смерти женщины. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.