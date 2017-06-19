Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев провёл заседание комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период. В нём приняли участие представители Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, прокуратуры, управляющих организаций и ресурсоснабжающих предприятий.

Подготовка к зиме – это целый комплекс мероприятий, который городские власти начинают реализовывать, как только закончился отопительный сезон. Эта работа планомерно ведется все лето и осень. Особое внимание уделяется социально значимым объектам: школам, детским садам, учреждениям дополнительного образования.

Жилой фонд – зона ответственности управляющих организаций, которые по окончании ремонтных работ должны получить паспорта готовности. Однако не все из них добросовестно относятся к своим обязанностям. Об этом, в частности, говорилось на заседании.

– Непростая зима и затянувшаяся весна сократили срок, отведенный на подготовку к следующему отопительному сезону. Управляющим организациям следует заблаговременно планировать свою работу, чтобы избежать проблем, возникших прошлой зимой, – прокомментировал глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

Стоит отметить, что городские власти совместно с государственными и правоохранительными органами ведут постоянный контроль за работой управляющих компаний. Специалисты регулярно проводят выездные проверки, чтобы оценить готовность объектов городской инфраструктуры к отопительному сезону. Эта работа даёт положительный результат: растёт процент подготовленных к зиме жилищных организаций по сравнению с прошлыми годами.