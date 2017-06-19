Мусорным полигонам - бой!Ледоколы пекут, как пирожки
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика19.06.17 17:35

Непростая зима и затянувшаяся весна сократили срок, отведенный на подготовку к следующему отопительному сезону

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев провёл заседание комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период. В нём приняли участие представители Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, прокуратуры, управляющих организаций и ресурсоснабжающих предприятий.

Подготовка к зиме – это целый комплекс мероприятий, который городские власти начинают реализовывать, как только закончился отопительный сезон. Эта работа планомерно ведется все лето и осень. Особое внимание уделяется социально значимым объектам: школам, детским садам, учреждениям дополнительного образования.

Жилой фонд – зона ответственности управляющих организаций, которые по окончании ремонтных работ должны получить паспорта готовности. Однако не все из них добросовестно относятся к своим обязанностям. Об этом, в частности, говорилось на заседании.

– Непростая зима и затянувшаяся весна сократили срок, отведенный на подготовку к следующему отопительному сезону. Управляющим организациям следует заблаговременно планировать свою работу, чтобы избежать проблем, возникших прошлой зимой, – прокомментировал глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев.

Стоит отметить, что городские власти совместно с государственными и правоохранительными органами ведут постоянный контроль за работой управляющих компаний. Специалисты регулярно проводят выездные проверки, чтобы оценить готовность объектов городской инфраструктуры к отопительному сезону. Эта работа даёт положительный результат: растёт процент подготовленных к зиме жилищных организаций по сравнению с прошлыми годами.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаСам себе работник - самозанятые игнорируют уведомительный порядок получения статусаГоспрограмма «Доступная среда» пока не улучшила жизнь инвалидов - Счётная палатаВ январе-феврале текущего года впервые за многие годы в Мурманской области отмечен миграционный прирост населения
-ФоторепортажВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееКампания по выборам президента РФ стартует в декабре
-Слово не воробей...Брендирование для производителей
-Нам интересно Ваше мнение
14.06.17: Валентина Матвиенко, спикер СФ, в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что ежегодно до 90 млрд рублей направляются через фонды и гранты на политическую деятельность в России. А как вы ощущаете на себе эффективность расходования этих средств?Проголосовало: 394 человека
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире20:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)20:30«Не плачь по мне, Аргентина!». Художественный сериал, 1 серия (12+)21:30«Ловушка для невесты». Художественный фильм (16+)23:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)23:30«Проще говоря». Тематическая программа (12+)00:00«Вне зоны». Тележурнал о путешествиях (12+)
-PRO ДеньгиМинстрой собирается присмотреть за взносами на капитальный ремонтНа АЗС Мурманской области цены на бензин продолжают свой рост-PRO ВалютуКурс евро вырос почти на 41 копейку, доллара - почти на 22 копейкиЦены на нефть пошли вниз-PRO ЭнергетикуСпециалисты Колэнерго работают на высоте!СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Дорогое тепло, или Готовь сани летом...-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 20 июняНепростая зима и затянувшаяся весна сократили срок, отведенный на подготовку к следующему отопительному сезону-PRO Нефть и газКомпания «China Oilfield Services Limited» протянула руку помощи ООО «Газпром геологоразведка»Санкции действуют, а на шельфе России продолжают бурить-PRO ЗаконыПрезидент подписал закон о внесении в Трудовой кодекс советских актов по учёту рабочего времениПредлагаемые депутатами изменения в законодательство должны ужесточить ответственность за хищение электронных денег и кражу средств с банковских карт
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения