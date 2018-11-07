Непутёвую мать лишат родительских прав

Прокуратурой Печенгского района проведена проверка по факту оставления несовершеннолетнего ребенка в лесу, в результате которой установлено, что 16 августа текущего года в дежурную часть ОМВД России по Печенгскому району поступило сообщение о том, что в течение двух дней неизвестно местонахождение несовершеннолетнего.

Как было установлено, 14 августа, находясь в лесном массиве в районе сопки «Собачка» в пгт. Никель, несовершеннолетний убежал от своей матери. Самостоятельно найти ребёнка в лесу она не смогла, однако, за помощью в правоохранительные органы не обратилась, в связи с чем о случившемся в дежурную часть сообщил родственник несовершеннолетнего.

Силами ОМВД России по Печенгскому району мальчик был обнаружен в лесополосе в районе пгт. Никель, при этом в окружающей обстановке он не ориентировался, был голоден, с низкой температурой тела.

Бригадой скорой медицинской помощи в состоянии средней тяжести был доставлен в ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ».

Проверкой также установлено, что несовершеннолетний с рождения имеет проблемы со слухом и страдает немотой.

Мать ранее привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в отношении сына.

Однако, вопреки требованиям федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» Комиссией по делам несовершеннолетних Печенгского района, а также органами опеки и попечительства вопрос о лишении матери родительских прав длительное время не рассматривался, профилактическая работа с семьей не проводилась, в связи с чем в адрес главы администрации Печенгского района, руководителя ОМВД России по Печенгскому району внесено 2 представления об устранении нарушений законодательства.

После вмешательства прокуратуры района органами опеки и попечительства в суд направлено исковое заявление о лишении матери ребёнка родительских прав.

Кроме того, по факту оставления ребёнка в опасности возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), ведётся предварительное расследование.