Непутёвую мать оштрафовали на 12 тысяч рублей за оставление в опасности двух малолетних детей

Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жительницы г.Полярный П-ой Елизаветы, которая ночью 2 апреля 2017 года оставила двух своих малолетних детей, 2014 и 2015 г .р., в квартире одних и ушла распивать спиртные напитки. Дети при этом в силу малолетства были полностью лишены необходимого ухода, помощи, пищи и воды.

В этот же день дети были изъяты из квартиры сотрудниками полиции и помещены в лечебное учреждение, где им поставлены диагнозы: «острый трахеобранхит и острый фарингит, лёгкое течение».

Как установлено в ходе предварительного следствия, подсудимая до 3 апреля 2017 года судьбой своих детей не интересовалась, распивала спиртные напитки, на неоднократные звонки сотрудников полиции и органа опеки и попечительства не отвечала, тем самым поставила своих детей в опасное для жизни состояние.

Преступные действия П-ой квалифицированы по ст. 125 УК РФ - оставление в опасности.

Подсудимой было заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с деятельным раскаянием.

Судом с учётом позиции государственного обвинителя указанное ходатайство было отклонено.

Приговором суда П-ва признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.125 УК РФ, и ей назначено наказание в виде штрафа в размере 12 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.