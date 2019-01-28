Непутёвых заёмщиков немного защитили, введя новые ограничения предельной задолженности и ежедневной процентной ставки

Вступили в силу новые ограничения предельного долга и максимальной ставки по потребительскому займу. Поправки внесены в федеральные законы «О потребительском кредите (займе)» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». С этого момента действует новое ограничение предельной задолженности гражданина по займам на срок до одного года. Проценты, неустойки (штрафы, пени) и иные начисления по такому кредиту не могут превышать сам долг более чем в 2,5 раза. После достижения этого размера начисление процентов и других платежей должно быть прекращено.

Так, заёмщик, взявший в долг, например, 1 тысячу рублей, ни в какой момент времени не должен будет кредитору более 3,5 тысячи рублей (тело долга плюс начисленные проценты и платежи), отмечал ранее ЦБ РФ. Закон устанавливает, что с 1 июля 2019 года ограничения составят двукратную сумму займа, а с 1 января 2020 года - 1,5-кратную.

При этом процентная ставка по договору займа с 28 января 2019 года ограничивается 1,5% в день, а с 1 июля 2019 года она снижается до 1% в день.

Кроме того, вводится новый специализированный вид займа - в сумме до 10 тысяч рублей на срок до 15 дней (так называемый «заем до зарплаты»). Сумма начисленных процентов по такому займу не должна превышать 3 тысячи рублей (или 30% от суммы займа, если на 15 дней выдано менее 10 тысяч рублей). Ежедневная выплата по нему не должна превышать 200 рублей. В отношении такого займа не будут действовать ограничения предельного долга и максимальной ежедневной ставки, но его запрещается продлевать или увеличивать его сумму.

Изменения в законодательство также ограничивают круг лиц, которым будет возможна уступка прав по договорам потребительского кредита. Так, например, кредитор не сможет переуступить права взыскания задолженности «чёрным» коллекторам (которых нет в государственном реестре).

Также, согласно поправкам, нелегальный кредитор или нелегальный коллектор лишаются права требовать исполнения, в том числе в судебном порядке, заключенного договора потребительского займа или переданных прав по такому договору.